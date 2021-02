Nach dem Bekanntwerden der 1,5-Milliarden-Investition Teslas in Bitcoin ist nicht nur der Kurs der Kryptowährung auf Werte um 44.000 Dollar gestiegen. Auch das Tesla-Papier bewegt sich nach oben. Als erster Autobauer der Welt will Tesla Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Um die Rendite seiner ungenutzten Barmittel zu optimieren, hatte der Hersteller zudem seine Investment-Regeln neugestaltet und 1,5 Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert. Das war am Montag bekannt geworden und hatte für einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-Kurses auf zeitweise über 44.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...