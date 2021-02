Das Bekenntnis von Tesla zu Bitcoin verschafft der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise einen Rekordlauf. Die Kryptowährung legte am Montag um bis zu 18,5 Prozent auf ein Rekordhoch von knapp 45.000 Dollar zu. Für Kauflaune sorgte Teslas Mitteilung, 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert zu haben. Zudem kündigte der Elektroauto-Bauer an,...

Den vollständigen Artikel lesen ...