Hannover (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Woche sorgte ein Rückgang negativer Nachrichten dafür, dass die Stimmungslage vieler Marktteilnehmer auf Sicht von drei bis sechs Monaten von skeptisch auf wieder recht optimistisch schwang, so die Analysten der Nord LB.Ein gewisses Vorankommen bei den Impfkampagnen, Klarstellungen über Liefermengen der Impfhersteller, sowie ein genereller Rückgang der Neuinfektionszahlen hätten Fragen zu möglichen Marktübertreibungen in den Hintergrund gedrängt und zu einer Rückkehr in den Risk-On-Modus geführt. Darunter hätten Staatsanleihen beiderseits des Atlantiks gelitten: Während die Rendite zehnjähriger US-Treasuries mittlerweile wieder die Marke von 1,20% anpeile, habe jene der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen immerhin bis knapp -0,43% angezogen. Die Impfstoffe würden erlauben, Licht am anderen Ende des Tunnels ausmachen zu können. Jedoch dürfte erstens dieser Weg bis an den Ausgang der schwierigen Strecke noch holprig werden und zweitens sei die Stärke des erhofften Lichts am Ende auch noch nicht ganz genau einzuschätzen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...