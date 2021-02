DJ PTA-News: Value Management & Research AG: Erwerb eines Wohnimmobilienportfolios

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Hamburg (pta035/08.02.2021/16:00) - Value Management & Research AG, Closing des Erwerbs eines Wohnimmobilienportfolios mit ca. 500 Einheiten in exklusiver Zusammenarbeit mit der Netfonds Gruppe.

Die VMR AG hat Anfang Februar über ihre 100 %-Tochtergesellschaft NSI Sachsen Portfolio GmbH das Closing zum Erwerb des per 25.11.2020 notariell beurkundeten (siehe ad hoc-Mitteilung) Wohnimmobilienportfolios vollzogen. Die beiden mehrheitlich erworbenen Immobiliengesellschaften besitzen ca. 500 Wohneinheiten und zahlreiche Grundstücke im Süden des Bundeslandes Sachsen. Das Transaktionsvolumen des Portfolios liegt in einer Größenordnung von ca. 30 Mio. Euro. Bei den einzelnen Objekten handelt es sich um gepflegte und zum großen Teil in den vergangenen Jahren sanierte Objekte. Zusätzlich stehen weitere wohnwirtschaftlich bebaubare Grundstücke zu Verfügung und können im Zeitablauf den Wert des Portfolios noch deutlich erhöhen. Die VMR AG erwartet durch den Erwerb des Immobilienportfolios bereits im laufenden Geschäftsjahr einen mittleren sechsstelligen positiven Ergebnisbeitrag. Hierbei generiert das Portfolio bereits unmittelbar ab Ankauf einen laufenden Überschuss nach Zins- und Abschreibung. Zusätzlich ist geplant, Teile des Portfolios schrittweise durch Einzel- bzw. kleinere Paketverkäufe zu veräußern und hierdurch Handelserträge zu erzielen. Synergien in der Vermarktung der Einzelobjekte bestehen unter anderem in der Kooperation mit der VMR Tochter mitNORM GmbH. Die Berater der mitNORM GmbH sind im Einzelverkauf von Wohnimmobilien als Kapitalanlage für Privatanleger schon bisher sehr erfolgreich und können zukünftig mit dem Zugriff auf die Objekte aus dem neuen Immobilienportfolio noch besser der steigenden Kundennachfrage entsprechen. Für das Portfoliomanagement inklusive Ankauf, laufende Administration und Vermarktung, wird die VMR AG exklusiv durch die NSI Netfonds Structured Investment GmbH, die Immobilientochter der Netfonds AG, beraten.

Im April planen wir, eine detaillierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr inklusive des neu hinzugekommenen Immobilienbereichs vorzustellen.

(Ende)

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 40524737994 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1612796400983 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2021 10:00 ET (15:00 GMT)