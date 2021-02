Die Baader Bank kann positiv auf die Geschäftsentwicklung in 2020 zurückblicken.Im Geschäftsjahr 2020 konnte die Baader Bank vorläufigen Zahlen zufolge ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 56 Millionen Euro, nach 68.000 Euro in 2019, einfahren. Grund für das starke Ergebnis liege an anhaltend hohen Wertpapierumsätzen an den Börsen und Handelsplattformen, laut einer Bank-Mitteilung, die Finanzbusiness.de vorliegt.Dabei profitierte das Institut insbesondere von der ansteigenden Zahl ...

