Mainz (ots) - Woche 6/21Mi., 10.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:22.45 ZDFzoom (HD/UT)Pleite in der PandemieWie krank macht Corona unsere Wirtschaft?Film von Denise Jacobs und Juliane KussmannKamera: Jonny Müller-GoldenstedtDeutschland 2021--------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:3.20 ZDFzoom (HD/UT)Pleite in der PandemieWie krank macht Corona unsere Wirtschaft?Film von Denise Jacobs und Juliane Kussmann(von 22.45 Uhr)Kamera: Jonny Müller-GoldenstedtDeutschland 2021Do., 11.2.Bitte Programmänderung ab 9.00 Uhr beachten:9.00 Heute im Parlament (VPS 8.59/HD/UT)Regierungserklärung zur Bewältigung der Corona-PandemieReporter: Frank BuchwaldModeration: Patricia Wiedemeyer(Weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen. "heute Xpress" und"Volle Kanne - Service täglich" entfallen.)Woche 7/21Do., 18.2.Bitte neuen Ausdruck beachten:13.00 ZDF SPORTextra (HD/UT)WintersportAlpine Ski-WMRiesenslalom FrauenÜbertragung aus Cortina d'Ampezzo/ItalienReporter: Aris DonzelliModeration: Katja StresoExperte: Marco Büchel--------------------------zu Do., 18.2.ca. 14.40 UhrSkisprung-WeltcupFrauenZusammenfassung aus Rasnov/RumänienReporterin: Eike Papsdorfca. 14.50 UhrSnowboard-WeltcupSnowboardcrossZusammenfassung aus Reiteralm/ÖsterreichReporter: Marc Windgassenca. 14.55 Uhrheute Xpress (HD/UT)ca. 15.00 UhrBiathlon-WM (AD)Single-Mixed-StaffelÜbertragung aus Pokljuka/SlowenienReporter: Christoph Hamm, Herbert FritzenwengerModeration: Alexander RudaExperte: Sven FischerSkisprung-Weltcup bei zdfsport.de: Qualifikation Männeraus Rasnov/Rumänien ab 14.30 Uhr im LivestreamFr., 19.2.Bitte Änderung in der Sportstrecke beachten:13.00 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 15.15 UhrFreestyle-WeltcupSkicrossZusammenfassung aus Reiteralm/ÖsterreichReporter: Marc Windgassenca. 15.20 UhrWeltcup SkispringenMänner, 2. Durchgang. . .Woche 8/21So., 21.2.12.18 ZDF SPORTextraWintersport. . .ca. 16.30 UhrLeichtathletik: Hallen-DM. . .Bitte Ergänzung beachten:Reporter: Marc Windgassen. . .Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4833339