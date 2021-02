DJ PTA-News: Wolftank-Adisa Holding AG: Wolftank-Adisa erhält top Nachhaltigkeits-Rating - Die Wolftank-Adisa Holding AG freut sich, ihr "very sustainable" Rating bekannt zu geben.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Innsbruck (pta041/08.02.2021/17:00) - Vergeben durch die renommierte und in der Nachhaltigkeitsanalyse führende Asset Impact GmbH, konnte die Wolftank-Adisa Holding insbesondere durch ihre Lösungen zu Transport, Lagerung und Distribution von (grünem) Wasserstoff überzeugen. Dabei sind die Geschäftsfelder der Gruppe von hoher ökologischer Bedeutung und haben "Sustainable Impact". Mit inhouse Lösungen übernimmt das Unternehmen Verantwortung, Umweltschäden bestmöglich zu vermeiden, so die Begründung durch die Analysten der Asset Impact im Sustainability Report, der Interessenten auf der Website unter https://wolftank-holding.com/investor-relations/ zur Verfügung steht.

Group-CEO, Dr. Peter Werth: "Als Unternehmensgruppe, die seit vielen Jahren im Umweltschutz und im Bereich der Beseitigung von Umweltschäden tätig ist, ist ein ESG-Rating der Wolftank-Gruppe eine logische Konsequenz im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten". "Wasserstoff und andere Energieträger sowie Prävention und Beseitigung von Umweltschäden sind im Rahmen der Klimaziele-Erreichung ein sehr wichtiger Baustein und Megatrend, an dem wir aufgrund unserer langjährigen Expertise partizipieren", so Werth weiter.

Über die Wolftank-Adisa Holding AG: Die Wolftank-Adisa Holding AG ist die Muttergesellschaft einer internationalen Unternehmensgruppe mit Fokus auf Umweltschutz-Dienstleistungen bei verschmutzten Böden, Einrichtungen und Gewässern, Sanierung und Überwachungen von (Groß-) Tankanlagen, sowie Full Service Ingenieursdienstleistungen für (LNG- und Wasserstoff-) Tankanlagen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über diverse patentierte Anwendungstechnologien unter Zuhilfenahme der eigenentwickelten Hightech-Epoxidharze.

Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) wird auf Xetra, an der Münchener, Frankfurter und Stuttgarter Wertpapierbörse gehandelt und ist ebenfalls im direct market plus Segment der Wiener Börse AG notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auch auf der Internetseite der Wolftank-Adisa Holding AG unter http:// www.wolftank-holding.com

