Die im direct market plus gelistete Wolftank-Adisa hat von der Asset Impact GmbH ein "very sustainable" Rating erhalten, wie Wolftank mitteilt. Group-CEO Peter Werth: "Als Unternehmensgruppe, die seit vielen Jahren im Umweltschutz und im Bereich der Beseitigung von Umweltschäden tätig ist, ist ein ESG-Rating der Wolftank-Gruppe eine logische Konsequenz im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten. Wasserstoff und andere Energieträger sowie Prävention und Beseitigung von Umweltschäden sind im Rahmen der Klimaziele-Erreichung ein sehr wichtiger Baustein und Megatrend, an dem wir aufgrund unserer langjährigen Expertise partizipieren", so Werth weiter.

