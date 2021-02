"Sehen Sie eine Blase am Markt?", fragen wir Elmar Bauer von FUNDament Capital. "Die ist nicht ganz von der Hand zu weisen", so die recht besorgniserregende Antwort für Anleger, die derzeit nicht mit Rücksetzern rechnen."In ausgewählten Aktien sind die Bewertungen weit weg von historischen Niveaus. Die kann man auch nicht mehr rational erklären", so Baur weiter. Elmar Baur nennt im wallstreet:online ...

