DJ Aktien Schweiz gut behauptet - AMS mit Sektorkonsolidierung fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Einen gut behaupteten Auftakt hat die neue Börsenwoche in der Schweiz genommen. Konjunkturzuversicht mit Blick auf das weiter erwartete große Stimuluspaket in den USA war wie auch an den Nachbarbörsen der Treiber. Dazu passend fanden sich am Ende des SMI-Kurstableaus auch eher als defensiv geltende Aktien wie Swisscom, Nestle oder Roche, die allesamt leicht nachgaben.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.779 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,2 (Freitag: 36,46) Millionen Aktien. Tagesgewinner waren UBS und Richemont mit Gewinnen von 1,7 bzw 1,5 Prozent.

Die Novartis-Aktie schnitt mit einem kleinen Plus von 0,3 Prozent besser ab als der Konkurrent Roche. Für leichten Auftrieb sorgte, dass Novartis auf eine beschleunigte Zulassung des Mittels Asciminib gegen Leukämie hoffen darf. Die US-Gesundheitsbehörde gab dem Medikament den Status als "Durchbruch-Therapie" bei bestimmten Patientengruppen.

Sika verbesserten sich um 1,4 Prozent mit der Nachricht, mit Kreps einen führenden Hersteller von Mörtelprodukten in Russland zu übernehmen. Damit sollen das bestehende Produktportfolio wie auch die geografische Präsenz von Sika ergänzt werden. Kreps erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 15 Millionen Franken.

ABB gewannen 0,7 Prozent. Die Analysten von Berenberg haben die Verkaufsempfehlung für die Aktien fallengelassen und empfehlen sie nun mit "Halten". ABB habe gute Viertquartalszahlen vorgelegt, der Ausblick auf 2021 sei schlecht kommuniziert worden, scheine aber übertrieben konservativ zu sein, so die Begründung.

Im Technologiesegment trieb Übernahme- und Bewertungsfantasie den Kurs von AMS in der zweiten Reihe um 3,9 Prozent nach oben. Der deutsch-britische Chiphersteller Dialog Semiconductor wird vom japanischen Renesas-Konzern übernommen, wobei das Angebot eine Prämie von rund 20 Prozent auf den letzten Kurs bietet.

February 08, 2021

