Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Nachdem die heimischen Indizes im Verlauf an Schwung verloren hatten und kurzzeitig in die Verlustzone eingetaucht waren, stützte eine solide Eröffnung an der Wall Street die heimischen Aktienbarometer wieder. Letzten Endes legte der ATX zu Wochenbeginn um 0,20 Prozent auf 3.021,14 Punkte zu - das Tageshoch lag bei 3.045,62 Stellen. Der ATX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...