AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.665,51 +0,27% +3,18% Stoxx50 3.171,87 +0,23% +2,05% DAX 14.059,91 +0,02% +2,49% FTSE 6.523,53 +0,53% +0,45% CAC 5.686,03 +0,47% +2,42% DJIA 31.295,87 +0,47% +2,25% S&P-500 3.902,70 +0,41% +3,90% Nasdaq-Comp. 13.940,15 +0,61% +8,16% Nasdaq-100 13.657,13 +0,39% +5,97% Nikkei-225 29.388,50 +2,12% +7,08% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,12 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,05 56,85 +2,1% 1,20 +19,4% Brent/ICE 60,59 59,34 +2,1% 1,25 +17,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.835,46 1.813,42 +1,2% +22,04 -3,3% Silber (Spot) 27,52 26,93 +2,2% +0,59 +4,3% Platin (Spot) 1.167,25 1.124,83 +3,8% +42,43 +9,1% Kupfer-Future 3,67 3,63 +1,2% +0,04 +4,3%

Die Ölpreise profitieren laut Händlern von den geplanten Stimulusmaßnahmen, der Förderdisziplin der Opec+ und sinkenden Vorräten in den Industrieländern. Die Sorte Brent erreichte erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder die 60er Marke und kostet aktuell mit 60,41 Dollar fast 2 Prozent mehr als am Freitag.

Der Goldpreis setzt die Erholungsbewegung fort. Laut einigen Teilnehmern profitiert das Edelmetall von Erwartungen einer "Reflation", also einem Anziehen der Inflation als Folge eines staatlichen Stimuluspakets. Der Preis für die Feinunze steigt um 1,2 Prozent auf 1.836 Dollar.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Der Anfangsschwung zum Start in die neue Börsenwoche an den US-Börsen hat zur New Yorker Mittagszeit etwas nachgelassen. Kurz nach Handelsbeginn hatten alle drei Leitindizes wieder einmal Rekordhochs erreicht. Treiber der weiter steigenden Aktienkurse ist erneut die Erwartung, dass eine neue Runde von Stimulierungsmaßnahmen die US-Wirtschaft beflügeln wird. Und das zu einem Zeitpunkt, da die Unternehmensberichte für das vergangene Jahr bzw. das vierte Quartal überwiegend robuste Gewinne zeigen. Der Spielzeughersteller Hasbro hat beim Gewinn wie beim Umsatz die Erwartungen übertroffen. Anleger nehmen die guten Nachrichten offenbar zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie verliert 3 Prozent, nachdem sie sich von ihrem Tief im März 2020 mehr als verdoppelt hat. Tesla verbessern sich um 1,6 Prozent. Mit dem Kauf von Bitcoin im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar und Plänen, die Digitalwährung auch als zukünftiges Zahlungsmittel für seine Produkte zu akzeptieren, rücke Tesla noch mehr in den Fokus der Anleger, heißt es von den Analysten von Beard. Die Apple-Aktie tendiert knapp behauptet nach Berichten, wonach es keine Gespräche mit den Südkoreanern Kia und Hyundai über ein Autoprojekt geben soll. Von angeblichen Plänen zum Bau eine Apple-Autos hatte zuletzt besonders die Kia-Aktie profitiert. Die Aktie des Kasinobetreibers Wynn Resorts gibt mit einer geplanten Kapitalerhöhung um 1 Prozent nach. Palantir Technologies profitieren von einer Cloud-Partnerschaft mit IBM. Der Kurs schießt um über 8 Prozent nach oben. IBM liegen rund 1 Prozent fester.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Auch wenn im Verlauf Gewinnmitnahmen einsetzten, so blieb die Stimmung doch gut. Vor allem Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen kamen bei den Anlegern gut an. Yellen hatte am Wochenende dem TV-Sender CNN gesagt, dass die USA im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnten, sollte das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte Stützungspaket über 1,9 Billionen US-Dollar umgesetzt werden. Die Aktie von Dialog Semiconductor kletterte um 16 Prozent auf 65,12 Euro. Kurstreibend wirkte die Nachricht, dass der Chipkonzern sich mit der japanischen Renesas Electronics auf eine Übernahme des gesamten Aktienkapitals geeinigt hat. Monte dei Paschi (MPS) haussierten mit Aufschlägen von 19,1 Prozent. Laut Medienberichten sollen verschiedene Private-Equity-Unternehmen Interesse an der Bank gezeigt haben. Am besten würde wohl Unicredit (plus 2,6 Prozent) passen, hieß es. Grenke brachen nach dem überraschenden Rücktritt von COO Mark Kindermann um 30,2 Prozent ein. Im Rahmen der laufenden Prüfungen sei es zu kritischen vorläufigen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Compliance-Organisation und der internen Revision gekommen, hieß es. Für die Aktie von Schaeffler ging es um 6,4 Prozent nach oben. Der Autozulieferer hat seine eigene Prognose für künftige Aufträge bei der E-Mobilität deutlich angehoben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2048 +0,04% 1,2036 1,2028 -1,4% EUR/JPY 126,76 -0,13% 126,99 126,83 +0,5% EUR/CHF 1,0828 +0,01% 1,0833 1,0823 +0,2% EUR/GBP 0,8768 -0,04% 0,8764 0,8763 -1,8% USD/JPY 105,21 -0,17% 105,51 105,45 +1,9% GBP/USD 1,3741 +0,08% 1,3731 1,3726 +0,6% USD/CNH (Offshore) 6,4405 -0,31% 6,4523 6,4617 -1,0% Bitcoin BTC/USD 43.223,75 +11,28% 39.007,50 38.095,87 +48,8%

Am Devisenmarkt tendiert der Dollar knapp behauptet. Teilnehmer sind skeptisch, was weitere Gewinne des Greenback anlangt angesichts der weiter notwendigen lockeren Geldpolitik der Fed und einer Stimulierung durch die Regierung. Die Digitalwährung Bitcoin macht einmal mehr Furore. Sie schnellte im Tagesverlauf auf fast 45.000 Dollar nach oben, befeuert davon, dass Tesla für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft hat und Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren will. Aktuell gewinnt ein Bitcoin rund 10 Prozent auf knapp 43.000 Dollar.

OSTASIEN

Fest - Gestützt wurde das Sentiment übergeordnet von den Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen der neuen US-Regierung. Mit der Genehmigung neuer Corona-Impfstoffe stieg zudem die Zuversicht einer schnelleren Erholung der Weltwirtschaft. Vor allem Aussagen von US-Finanzministerin Janet Yellen kamen bei den Anlegern gut an. Yellen hatte am Wochenende dem TV-Sender CNN gesagt, dass die USA im kommenden Jahr zur Vollbeschäftigung zurückkehren könnten, sollte das von US-Präsident Joe Biden auf den Weg gebrachte Stützungspaket über 1,9 Billionen US-Dollar in die Tat umgesetzt werden. Am deutlichsten aufwärts ging es an der Börse in Tokio. Der Nikkei-Index stieg um 2,1 Prozent und damit erstmals seit August 1990 über die Marke von 29.000 Punkten. Neben den Stimuli-Hoffnungen stützte auch die Berichtssaison. So gewannen Nippon Steel 10,0 Prozent, nachdem der Konzern einen niedrigeren Nettoverlust für das Geschäftsjahr in Aussicht gestellt hat. Kobe Steel hat indessen den Jahresausblick angehoben, woraufhin die Aktie um 17,5 Prozent nach oben schoss. Auch Schifffahrtsaktien liefen gut. Renesas gaben um 3,6 Prozent nach. Der japanische Chiphersteller übernimmt den deutschen Wettbewerber Dialog Semiconductor. Die Börse in Südkorea blieb indessen deutlich zurück. Der Kospi gab um 0,9 Prozent nach auf 3.091 Punkte. Hier drückten Auto-Aktien auf die Kurse. Hyundai Motor büßten 6,2 Prozent ein. Die Aktie des Schwester-Unternehmens Kia Motors brach sogar um 15 Prozent ein. Die beiden Auto-Hersteller hatten dementiert, dass es mit Apple Gespräche zur Entwicklung von autonom-fahrenden Autos gibt. In Sydney schloss der S&P/ASX-200-Index 0,6 Prozent höher. Der wichtige Rohstoff-Sektor gewann 2,0 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE-Chef Schmitz hört früher auf

Rolf Martin Schmitz wird etwas früher als geplant den Vorstandsvorsitz von RWE an Markus Krebber übergeben. "In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat werde ich Ende April mein Vorstandsmandat niederlegen, also kurz nach der Hauptversammlung", kündigte Schmitz im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Eigentlich war die Stabübergabe an Finanzvorstand Krebber für den 30. Juni geplant.

Metro-Großaktionäre zeigen sich zufrieden mit neuem CEO

Großaktionäre der Metro AG haben sich zufrieden darüber geäußert, dass Steffen Greubel durch den Aufsichtsrat zum Vorstandsvorsitzender ernannt worden ist. Der Manager erhielt einen Dreijahresvertrag, wie der Handelskonzern zuvor mitteilte. Der langjährige Vorstandschef Olaf Koch hatte Metro zum Jahresende verlassen.

Auch Altrad aus Frankreich will Bilfinger kaufen - Agentur

Der Industriedienstleister Bilfinger hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mit dem französischen Konkurrenten Altrad einen weiteren Kaufinteressenten. Zwischen Bilfinger und Altrad gebe es Gespräche zu einer Übernahme durch die Franzosen, sagten mit dem Vorgang Vertraute der Nachrichtenagentur.

ENBW kann Atom-Rückbauanlage in Neckarwestheim in Betrieb nehmen

Der baden-württembergische Staatsversorger ENBW hat beim Rückbau seines stillgelegten Kernkraftwerks Neckarwestheim I eine wichtige Etappe genommen. Das Umweltministerium des Landes erteilte die Genehmigung für die Inbetriebnahme eines neuen Reststoffbearbeitungszentrums. Damit kann das Unternehmen beginnen, radioaktive Reststoffe aus dem Rückbau des Atommeilers zu bearbeiten.

Grenke-COO Kindermann tritt nach Kritik an internen Prozessen zurück

Das langjährige Grenke-Vorstandsmitglied Mark Kindermann nimmt nach kritischen Bewertungen bisheriger interner Prozesse in der Compliance-Organisation und der internen Revision im Rahmen laufender Prüfungen seinen Hut. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Kindermanns Wunsch entsprochen, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden und sein Vorstandsmandat sowie alle weiteren Konzernmandate mit dem heutigen Tag niederzulegen.

Hochtief erhält Zuschlag für Weiterbau der A1-Rheinbrücke

Hochtief hat von der Autobahn GmbH den Zuschlag für den Weiterbau der Rheinbrücke auf der Autobahn 1 in Leverkusen erhalten. Gemeinsam mit seinen Partnern SEH Engineering, Eiffage Métal, Iemants und Max Bögl ist das Unternehmen beauftragt, bis Ende 2023 einen Brückenteil des rund einen Kilometer langen Bauwerks zu vollenden, wie der Baukonzern mitteilte. An dem Auftragsvolumen von 216 Millionen Euro für die Arbeitsgemeinschaft hält Hochtief einen Anteil von 32 Prozent.

Uniper prüft Herstellung von grünem Wasserstoff in Rotterdam

Der Energieversorger Uniper will nahe seines niederländischen Steinkohlekraftwerks Maasvlakte in Rotterdam die großflächige Produktion von grünem Wasserstoff erproben. Dazu plant das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen zusammen mit dem Hafenbetrieb Rotterdam bis zum Sommer eine Machbarkeitsstudie. Uniper strebt nach eigenen Angaben an, 2025 eine Wasserstoffanlage mit einer Kapazität von 100 Megawatt auf seinem Gelände zu bauen und deren Kapazität auf bis zu 500 Megawatt zu erweitern.

MLP übernimmt Versicherungsmakler RVM

Der Finanzdienstleister MLP stärkt sein Versicherungsgeschäft mit einer Übernahme. Das Unternehmen übernimmt laut Mitteilung die RVM Versicherungsmakler GmbH & Co KG. Der Gesamtkaufpreis liege im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Tele Columbus empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots

Vorstand und Aufsichtsrat der Tele Columbus AG empfehlen ihren Aktionären, das Übernahmeangebot der Kublai GmbH anzunehmen und ihre Aktien anzudienen. Kublai ist eine Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure steht. Die Offerte sei fair und angemessen.

Intesa Sanpaolo kauft Versicherer für 390 Millionen Euro von BNP

Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo verstärkt sich im Versicherungsgeschäft mit einer Übernahme. Für 390 Millionen Euro übernimmt die Intesa Sanpaolo SpA eigenen Angaben zufolge die Cargeas Assicurazioni SpA von Wettbewerber BNP Paribas.

Novartis-Mittel Asciminib bekommt US-Status als Durchbruch-Therapie

Die Novartis AG kann auf eine beschleunigte Zulassung ihres Mittels Asciminib zur Bekämpfung der Leukämie hoffen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab dem Medikament den Status als "Durchbruch-Therapie" bei bestimmten Patientengruppen, wie der Pharmakonzern mitteilte.

Tesla investiert 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin

Der US-Elektroautohersteller Tesla setzt im großen Stil auf die Kryptowährung Bitcoin. Wie das Unternehmen von Konzernchef Elon Musk am Montag mitteilte, investiert Tesla 1,5 Milliarden Dollar in die digitale Währung. Der Wert des Bitcoin war in den vergangenen Monaten stark gestiegen - Anfang Januar kletterte er zwischenzeitlich auf über 40.000 Dollar.

Chinesischer Regulierer befragt Tesla zu Qualitätsproblemen

Chinesische Regulierer haben jüngst Vertreter von Tesla für eine Befragung zu Qualitätsproblemen einbestellt. Dabei sei der Elektrowagenhersteller aufgefordert worden, das chinesische Gesetz zu achten und das interne Management für mehr Qualität und Sicherheit der Produkte zu stärken, teilte die chinesische Behörde Staatliche Verwaltung für die Marktregulierung mit.

