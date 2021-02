Tiktok macht Facebook Konkurrenz und lockt Werbetreibende mit neuen Tools. Unter anderem will Tiktok das Teleshopping neu auflegen. Tiktok drängt in den Onlinehandel. Im Laufe des Jahres soll die beliebte Social Media App ähnliche Marketing-Tools bekommen wie Instagram, berichtet die Financial Times. Mehrere Werbetreibende in den USA haben demnach ein Briefing mit der Ankündigung neuer Tools erhalten. Teleshopping und Provisionslinks "Wichtige" Nutzer sollen demnach Links zu Produkten teilen und bei Käufen automatisch eine ...

