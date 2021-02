NEW YORK (dpa-AFX) - Nur wenige Monate nach der gescheiterten Übernahme durch den US-Laborausrüster Thermo Fisher Scientific scheint Qiagen wieder in das Fadenkreuz eines Unternehmens geraten zu sein. Der US-Diagnostik-Spezialist Quidel prüfe einen Zusammenschluss mit dem Biotech- und Gendiagnostikunternehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Die Amerikaner hätten in dieser Angelegenheit einen ersten Annäherungsversuch unternommen. Die Überlegungen befänden sich aber in einem frühen Stadium. Es sei daher nicht sicher, ob eine entsprechende Vereinbarung zustande komme.

Anleger reagierten unterschiedlich. Während Qiagen-Aktien in New York zuletzt um fünf Prozent zulegten, verzeichneten Quidel-Papiere ein Minus von mehr als zwei Prozent./he/edh