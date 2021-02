Nachdem Süss Microtec bereits am 11. Januar vorläufige Zahlen zu Umsatz und Auftragseingang bekanntgegeben hat (Details dazu siehe mein Kommentar vom 14.01.2021), wurden nun weitere Details zum vergangenen Geschäftsjahr veröffentlicht. Wie bereits erwartet konnte die bisherige Prognose für die EBIT-Marge von 5,5-7,5% mit 8,3% übertroffen werden, sodass ein EBIT i.H.v. 20,90mEUR resultierte. Aufgrund von Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit der Schließung am Standort Corona (USA) fielen jedoch Einmalaufwendungen i.H.v. 7,00mEUR an, denen allerdings aus dem Verkauf von bereits abgeschriebenen Anlagen einmalige Erträge i.H.v. 3,00mEUR entgegenstanden. Somit ergab sich ein bereinigtes EBIT i.H.v. 24,90mEUR bzw. eine bereinigte EBIT-Marge von 9,9%. Hierzu dürfte auch maßgeblich die wieder deutlich verbesserte Bruttomarge (9M: +340 Basispunkte) beigetragen haben. Im vierten Quartal ergab sich eine EBIT-Marge von 11,2% bzw. bereinigt von 11,1%.



