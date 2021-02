Kryptowährungen scheinen die Ertrags- und Wachstumsfantasie der Anleger derzeit immer stärker anzuregen. Kräftig dazu beigetreten hat in den vergangenen Tagen der CEO von Tesla US88160R1014), Elon Musk, der nicht nur über exorbitante Kursziele nachdachte, sondern auch Tesla selber heute die Fangemeinde von Bitcoin und Tesla elektrisierte. Nicht nur, dass Tesla nun zur Diversifizierung seiner Überschuss-Liquidität 1,5 Mrd. Dollar in Bitcoin investiert hat, es ist zudem auch geplant, dass man Tesla-Autos auch bald in Bitcoin bezahlen kann. Damit nutzt Musk das sich gegenseitig verstärkende Innovations-Image von Bitcoin und Tesla. Und nebenbei knallen im Treasury von Tesla die Korken, denn selbst wenn man Bitcoin gestern gekauft hätte, säße man heute schon auf 150 Mio. Dollar Buchgewinn. Und da die Bitcoin Futures derzeit in Chicago an der Terminbörse eingeführt werden - wir berichteten darüber - kann man diese Position auch gleich einfrieren und absichern. Wie schön, Elon Musk weiß wohl, wie es läuft!

