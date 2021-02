DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 14.082 Pkt - Qiagen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Qiagen-Aktie hat sich am Montag im nachbörslichen Handel auffällig gezeigt mit einem Plus von 3,6 Prozent auf rund 46,60 Euro. Laut einem Händler von Lang & Schwarz trieb hier eine Bloomberg-Nachricht, wonach das US-Unternehmen Quidel Interesse an einer Kombination beider Unternehmen haben soll.

In den USA, wo die Qiagen-Aktie ebenfalls notiert ist, war der Handel zwischenzeitlich volatilitätsbedingt kurz unterbrochen worden bei einem Plus der Qiagen-Aktie von rund 6 Prozent. Im weitere Verlauf verringerte sich das Plus dann aber wieder auf etwa 3 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.082,34 14.059,91 +0,16% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

