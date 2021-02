Wasserstoff-Aktien sind seit geraumer Zeit ein absoluter Trend an der Börse, so auch Plug Power. JPMorgan-Analyst Paul Coster sieht den Brennstoffzellen-Hersteller sogar als das "beste Unternehmen seiner Klasse" an.? Wert der Plug Power-Aktie hat sich beinahe verdoppelt ? Diverse Treiber der Rally ? JPMorgan empfiehlt Plug PowerWasserstoff-Aktien erfreuen sich seit längerem enormer Beliebtheit an den Märkten, getrieben insbesondere von dem weltweiten Kampf gegen den Klimawandel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...