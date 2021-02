Mit heutiger Eröffnung der New Yorker Börse (NYSE) haben wir im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV den Titel des weltgrößten Goldproduzenten NEWMONT CORP. (US6516391066) zum Verkauf gestellt und hierdurch bei einem Verkaufspreis von 60,06 USD einen stattlichen Gewinn von + 20,0 % gegenüber unserem Einstandskurs von 50,07 USD realisiert.Hintergrund dieser Entscheidung war die merkliche technische Abschwächung des Goldpreises in den letzten Tagen, die diesen in den letzten Tagen mit einem Tief von 1785 USD/oz ein weiteres Mal in die Nähe der ausgeprägten Doppelboden-Zone von ca. 1757 - 1765 USD (Etablierung Juli - November 2020) korrigieren ließ.

