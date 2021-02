DJ Drei neue Hotelmanager für Premier Inn - Katherina Falk, Pia Minas-Cavdar und Jan Bitterlich leiten Häuser im Südwesten - Verstärkung für das Team um Cluster Managerin Miriam Saalmann - Wiedereröffnung wird vorbereitet

Frankfurt am Main (pts009/09.02.2021/07:20) - Premier Inn, die britische Marke mit dem lila Logo, wappnet sich für die Wiederöffnung der Hotellerie in Deutschland und rekrutiert drei weitere Hotelmanager. Katherina Falk, Pia Minas-Cavdar und Jan Bitterlich ergänzen das Team um Cluster Managerin Miriam Saalmann, die für insgesamt sechs Premier Inn Hotels in Baden-Württemberg und dem Saarland verantwortlich zeichnet. Alle Positionen wurden zum 1. Februar 2021 besetzt.

Katherina Falk, bisher Assistant Hotel Manager im Premier Inn Heidelberg City Zentrum, wird die Leitung des Premier Inn Heidelberg City Bahnstadt übernehmen. Das Hotel wird seine Pforten voraussichtlich im April öffnen. Falk absolvierte eine Hotelfachausbildung, die sie als Jahrgangsbeste abschloss, und fing dann beim Crowne Plaza Heidelberg als Rezeptionistin an. Im Anschluss wechselte sie zu Holiday Inn Express Heidelberg City Centre, wo sie verschiedene Positionen begleitete. Während der Integration dieses Hotels ins Premier Inn Portfolio stellte Falk ihre Erfahrung erfolgreich unter Beweis. Das Premier Inn Heidelberg City Bahnstadt ist Teil eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Deutschlands.

Mit Pia Minas-Cavdar gewinnt Premier Inn eine erfahrene Hotelmanagerin. Minas-Cavdar kommt von Motel One, wo sie rund vier Jahre für das Haus in Saarbrücken tätig war. Nach ihrem BA im Hotelmanagement an der englischen Southbank University arbeitete sie in verschiedenen Positionen in London, den USA und der Türkei. Anschließend zog es sie ins Mandarin Oriental nach München, bevor sie sich bei Motel One verpflichtete. Nach insgesamt neun Jahren dort bei Stationen in Saarbrücken und Stuttgart übernimmt Minas-Cavdar nun die Leitung des Premier Inn Saarbrücken City Centre. Es ist das erste Hotel der britischen Marke im Saarland und soll im Mai eröffnen.

Als Nachfolger für Stefanie Glanemann, die sich in Elternzeit verabschiedet, geht Jan Bitterlich im Premier Inn Freiburg City Süd an den Start. Bitterlich blickt auf rund 25 Jahre Erfahrung in der Hotellerie zurück, darunter Stationen bei Best Western, Mercure, Radisson SAS und Holiday Inn. Dort begleitete er Positionen am Empfang, als Hotelmanager, Cluster General Manager, Regional- und Hoteldirektor. Zuletzt war er als Hoteldirektor im Michel Hotel Magdeburg tätig. Bitterlich bringt sowohl große Erfahrung im Management von privat geführten Hotels sowie in der Kettenhotellerie mit.

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels an der Frankfurter Messe sind bis Ende des Jahres 21 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn insgesamt 54 Standorte mit über 10.000 Zimmern in mehr als 20 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zu dem traditionsreichen britischen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und rund 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als Top Arbeitgeber Mittelstand 2020 von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 30.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet.

