China kann sich heute früh positiv absetzen, aber die restlichen asiatischen Börsen neigen zur Schwäche. Während in Schanghai und Shenzhen die Indizes um mehr als 1 % steigen, geben vor allem die Börsen in Australien und Südkorea ab. Auch die Futures entwickeln sich gemischt. Der DAX-Future neigt wie gestern Abend auch heute früh zur Schwäche. Kurz vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegt der DAX-Future -0,19 % tiefer bei 14.050 Punkten. Der S&P 500 Future ist nahezu unverändert bei 3.908 Punkten und der Nasdaq-Future notiert leicht im Minus bei 13.678 Punkten.Der DAX sprang am Montag los als Tiger und landete als Bettvorleger. Der deutsche Blue Chip Index startete zum Wochenauftakt sehr stark und verlor dann nach Eröffnung der Wall Street seine gesamte Kraft. Im Hoch erreichte der Index einen Stand von 14.169,49 Punkten und schloss bei 14.059,91 Punkten (+0,02 %). Die Gewinner im DAX hießen Deutsche Bank (+1,93 %) und Infineon Technologies (+3,84 %). Das gleiche Bild beim SDAX, der in der Spitze bis auf 15.832,89 Punkte steigen konnte und am Ende bei 15.679,38 Punkte (+0,04 %) landete.

