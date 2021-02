DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der inhaftierte Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai kommt vorerst weiterhin nicht auf freien Fuß. Der oberste Gerichtshof der chinesischen Sonderverwaltungszone billigte am Dienstag einen Berufungsantrag der Staatsanwaltschaft gegen die Freilassung des 73-Jährigen gegen Kaution. Die Richter verwiesen dabei auf das sogenannte Sicherheitsgesetz vom vergangenen Jahr, das die Bürgerrechte in Hongkong stark einschränkt. Schon in der vergangenen Woche hatte ein Richtergremium eine Haftentlassung Lais gegen Kaution abgelehnt.

Lai ist Eigentümer der pro-demokratischen Boulevardzeitung "Apple Daily" und gilt in Hongkong als einer der wichtigsten Kritiker der Zentralregierung in Peking. Er war Anfang Dezember wegen Betrugsvorwürfen festgenommen worden. In der juristischen Auseinandersetzung um Lais Haft sehen unabhängige Rechtsexperten einen Testfall dafür, ob das Gerichtssystem in Hongkong in irgendeiner Weise als Bremse gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz wirken kann und wird. Das Gesetz erlaubt den Sicherheitsbehörden ein drakonisches Vorgehen gegen die Demokratiebewegung in Hongkong. Peking hatte es unter dem Eindruck der Massenproteste des Jahres 2019 beschlossen. Seitdem haben die Behörden ihr Vorgehen gegen Aktivisten massiv verschärft.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q, Wilmington

22:00 US/Twitter Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

22:05 NL/Qiagen NV, Ergebnis 4Q, Venlo

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.914,75 -0,05% Nasdaq-100-Indikation 13.688,00 -0,05% Nikkei-225 29.505,93 +0,40% Hang-Seng-Index 29.420,76 +0,35% Kospi 3.084,67 -0,21% Shanghai-Composite 3.597,02 +1,83% S&P/ASX 200 6.821,20 -0,86%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Von den neuen Rekordhochs an der Wall Street lassen sich die Börsen nicht so richtig mitziehen. Weiterhin stützt jedoch die Erwartung eines neuen massiven US-Stimulierungspakets. Neben Corona-Impfnachrichten und Stimulierungsmaßnahmen sprechen Anleger zunehmend von der Erwartung einer "Reflation" - einem Anstieg der Inflation infolge eines staatlichen Stimuluspakets. Die Börse in Tokio bekommt etwas Gegenwind vom stärkeren Yen. Softbank rücken 4,3 Prozent vor. Der Technologiekonzern hatte am Montag nach Börsenschluss Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt und Milliarden verdient. Renesas gewinnen 2,3 Prozent. Wie am Montag nach Handelsschluss in Japan mitgeteilt wurde, hat sich der Chiphersteller mit Dialog Semiconductor auf eine Komplettübernahme des in Deutschland notierten Wettbewerbers geeinigt. Im Blick der Anleger stehen auch Honda und Nissan, die im Laufe des Tages Geschäftszahlen vorlegen. In Hongkong steigen Geely Automobile 4,6 Prozent, nachdem der Autohersteller einen Anstieg bei den Verkaufszahlen im Januar vermeldet hat. In Südkorea erholt sich die Aktie von Hyundai Motor etwas mit Aufschlägen von 1,1 Prozent von den kräftigen Vortagesverlusten, während Kia Motors weitere 1,5 Prozent nachgeben. Die beiden Auto-Hersteller hatten am Montag dementiert, dass es mit Apple Gespräche zur Entwicklung von autonom-fahrenden Autos gibt. In Sydney rückten Macquarie nach einem Trading-Update 6,6 Prozent vor. Die Aktie des Vermögensverwalters Challenger brach nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 15 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Take-Two gaben 5,2 Prozent nach. Der Entwickler von Computerspiele hat im dritten Geschäftsquartal von einem guten Weihnachtsgeschäft profitiert. Sowohl der Netto-Gewinn als auch der Umsatz übertrafen die Markterwartungen. Die Aktie gab dennoch nach, was auf Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein dürfte, da sie zuletzt neue Rekordhochs erreicht hatte. Die Aktien des Handyspiele-Entwicklers Glu Mobile schossen um 33,7 Prozent nach oben, nachdem Electronic Arts mitgeteilt hatte, das Unternehmen für 2,4 Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Aktie von Electronic Arts notierte 0,7 Prozent fester. Nuance gaben 2,0 Prozent nach. Der Entwickler von Spracherkennungs- und Verwaltungs-Software hat im ersten Geschäftsquartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Der Umsatz-Jahresausblick wurde jedoch aufgrund eines Regierungsauftrags angehoben. Leggett & Platt büßten moderat 0,1 Prozent ein. Auch hier dürften Anleger Gewinne mitgenommen haben. Der Hersteller u.a. von Büromöbeln hat im vierten Quartal von einer guten Nachfrage profitiert und den Netto-Gewinn über die Markterwartungen gesteigert. Simon Property gewannen 2,3 Prozent. Dem Immobilien-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Shopping-Malls machte im vierten Quartal die Corona-Pandemie zu schaffen. Für das laufende Jahr zeigt sich das Unternehmen jedoch zuversichtlich.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.385,76 0,76 237,52 2,55 S&P-500 3.915,59 0,74 28,76 4,25 Nasdaq-Comp. 13.987,64 0,95 131,35 8,53 Nasdaq-100 13.695,02 0,67 91,07 6,26 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 970 Mio 936 Mio Gewinner 2.353 2.151 Verlierer 861 1.059 Unverändert 94 80

Freundlich - Mit neuen Rekorden sind die US-Börsen in die Woche gestartet. Treiber war weiter die Erwartung, dass die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden ein 1,9 Billionen Dollar schweres Stimulierungspaket beschließen wird. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte zudem gesagt, der Biden-Plan könne im nächsten Jahr wieder zu Vollbeschäftigung führen. Tesla verbesserten sich mit der Nachricht, Bitcoin gekauft zu haben, um 1,3 Prozent. Mit dem Kauf im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar und Plänen, die Digitalwährung auch als zukünftiges Zahlungsmittel für seine Produkte zu akzeptieren, rücke Tesla noch mehr in den Fokus der Anleger, hieß es von den Analysten von Beard. Der Spielzeughersteller Hasbro übertraf beim Gewinn wie beim Umsatz zwar die Erwartungen, Anleger nahmen die guten Nachrichten aber offenbar zum Anlass, Gewinne mitzunehmen. Die Aktie verlor 4,3 Prozent, nachdem sie sich von ihrem Tief im März 2020 mehr als verdoppelt hat. Palantir Technologies profitierten von einer Cloud-Partnerschaft mit IBM. Der Kurs schoss um fast 6 Prozent nach oben. IBM lagen 1,5 Prozent fester. Weiter stark unter Druck standen die jüngst von Privatanlegern massiv nach oben getriebenen Aktien von Gamestop und AMC Entertainment. Sie verloren weitere 5,9 bzw. 9,5 Prozent. Die Gamestop-Aktie kostet noch 60 Dollar nach einem Jahreshoch von 483, bei AMC sind es 6,18 Dollar, verglichen mit 20,36.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 -0,4 0,11 -1,2 5 Jahre 0,48 1,1 0,47 11,6 7 Jahre 0,83 0,6 0,83 18,4 10 Jahre 1,17 0,4 1,17 25,4 30 Jahre 1,96 -1,2 1,97 31,3

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Kurse bewegten sich um die Stände vom Freitag.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:03 % YTD EUR/USD 1,2080 +0,2% 1,2051 1,2042 -1,1% EUR/JPY 126,66 -0,1% 126,82 127,01 +0,5% EUR/GBP 0,8765 -0,1% 0,8772 0,8766 -1,9% GBP/USD 1,3781 +0,3% 1,3739 1,3738 +0,8% USD/JPY 104,85 -0,4% 105,24 105,47 +1,6% USD/KRW 1116,59 -0,1% 1117,24 1119,52 +2,8% USD/CNY 6,4496 +0,0% 6,4484 6,4578 -1,2% USD/CNH 6,4419 -0,1% 6,4470 6,4528 -0,9% USD/HKD 7,7522 -0,0% 7,7523 7,7526 0% AUD/USD 0,7725 +0,3% 0,7704 0,7678 +0,3% NZD/USD 0,7248 +0,4% 0,7222 0,7204 +0,9% Bitcoin BTC/USD 47.467,00 +6,2% 44.679,50 39.231,00 +63,4%

Der Dollar tendierte knapp behauptet. Teilnehmer waren skeptisch, was weitere Gewinne des Greenback anlangt angesichts der weiter notwendigen lockeren Geldpolitik der US-Notenbank. Die Digitalwährung Bitcoin schnellte im Tagesverlauf auf fast 45.000 Dollar nach oben, befeuert davon, dass Tesla für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft hat und Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren will. Zuletzt lag der Bitcoin-Kurs rund 13 Prozent höher bei gut 44.000 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,52 57,97 +0,9% 0,55 +20,3% Brent/ICE 61,16 60,56 +1,0% 0,60 +18,2%

Die Ölpreise profitierten laut Händlern von den geplanten Stimulusmaßnahmen, der Förderdisziplin der Opec+ und sinkenden Vorräten in den Industrieländern. Die Sorte Brent erreichte erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder die 60er Marke und kostete zuletzt mit 60,65 Dollar über 2 Prozent mehr als am Freitag.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,18 1.831,20 +0,4% +7,98 -3,1% Silber (Spot) 27,38 27,28 +0,4% +0,11 +3,8% Platin (Spot) 1.180,80 1.162,85 +1,5% +17,95 +10,3% Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,5% +0,02 +4,8%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 01:46 ET (06:46 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Das Gold war als Inflationsschutz gesucht. Teilnehmer sprachen von der Erwartung einer "Reflation", also einem Anziehen der Inflation, als Folge eines staatlichen Stimuluspakets. Der Preis für die Feinunze stieg um 16 auf 1.830 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Die zuerst in Großbritannien aufgetauchte Coronavirus-Variante breitet sich einer Studie zufolge derzeit auch in den USA rasch aus. Die Prävalenz der als B.1.1.7 bekannten Variante verdopple sich in den USA alle eineinhalb Wochen, heißt es in der online veröffentlichten Untersuchung des Scripps Research Institute.

GELDPOLITIK USA

Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester sieht keinen bevorstehenden Rückzug der US-Notenbank aus der lockeren Geldpolitik. Die Fed werde weiterhin alle ihre Instrumente nutzen, um der Wirtschaft beim Erholungsprozess von der Pandemie zu helfen, sagte sie. Eher werde die Geldpolitik noch sehr lang locker bleiben, um der Wirtschaft auf die Füße zu helfen.

NORDKOREA / IRAN

Nordkorea und der Iran haben nach Erkenntnissen der UNO im vergangenen Jahr ihre geheime Kooperation bei der Entwicklung von Langstreckenraketen wieder aufgenommen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit seien "wesentliche Bauteile" von Raketentechnologie geliefert worden, heißt es in einem am Montag von UN-Experten an den Sicherheitsrat übermittelten Bericht.

BAIN CAPITAL

Die Beteiligungsunternehmen Bain Capital Private Equity und Cinven übernehmen die Chemiesparte von Lonza. Bain und Cinven hätten eine bindende Vereinbarung zur Übernahme von Lonza Speciality Ingredients (LSI) für 4,2 Milliarden Franken abgeschlossen, teilten die beiden Unternehmen am Montagabend mit.

ELECTRONIC ARTS

Der US-Videospieleanbieter Electronic Arts verstärkt sein Geschäft im Bereich Handy-Spiele und kauft in einem 2,4-Milliarden-Dollar-Deal Glu Mobile. Die Glu-Aktionäre erhalten 12,50 US-Dollar je Aktie in bar, was einem Aufschlag von 36 Prozent auf den Glu-Schlusskurs vom Freitag entspricht, wie Electronic Arts mitteilte.

REDDIT

Die Social-Media-Plattform hat sich in einer neuen Finanzierungsrunde 250 Millionen US-Dollar gesichert. Die Bewertung der Gesellschaft hat sich damit auf 6 Milliarden Dollar verdoppelt. Reddit wurde nach der vorherigen Finanzierungsrunde im Februar 2019 noch mit 3 Milliarden Dollar bewertet. Zu den aktuellen Investoren gehören die Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz und der Internetriese Tencent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 01:46 ET (06:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.