Gestern ging es mit dem Bitcoin Knall auf Fall deutlich nach oben - über 46.000 $ war die Kryptowährung plötzlich wert. Ein Grund dafür könnte bei Tesla, respektive Elon Musk zu fidnen sein. Tesla gab nämlich bekannt, sich mit 1,5 Mrd. $ in den Bitcoin-Markt einzukaufen. Damit schafft Musk neue Kriterien in der Einschätzung von Anlagemedien mit zwingender Wirkung für andere und damit einer höchst brisanten Konstellation insgesamt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de