Zwar hat die Weltraum-Aktie in jüngster Vergangenheit einen kometenhaften Anstieg erfahren, doch steht Virgin Galactic auch ganz oben auf der Liste zahlreicher Shortseller. So steht es derzeit um das US-Raumfahrtunternehmen.? Kurs der Virgin Galactic-Aktie hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt - Neuer Space-Fonds treibt Virgin Galactic an - "Beliebter, aber gefährlicher Short"Kursrakete Virgin Galactic-AktieDas US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...