Neben Privatinvestoren hat sich die MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH an dieser Finanzierungsrunde beteiligt. Die frischen Mittel werden zum weiteren Wachstum, insbesondere für die Internationalisierung des Vertriebs und die Erschließung neuer Marktsegmente, genutzt.Nachdem ReAct im abgelaufenen Jahr mit dem ersten Großkunden ein globales Roll-Out gestartet hat, sieht CEO Manuel Tessloff "in dieser erfolgreichen Kapitalrunde einen weiteren Beleg für die hohe Relevanz der Digitalisierung der Betriebsprozesse auf der Fläche im Einzelhandel und in der Industrie".Der Schlüssel zum Erfolg der ReAct IoT-Lösung ist die offene, plattform- und hardwareunabhängige Architektur der Software, sowie die intuitive Benutzerführung der App. Dadurch kann die ReAct Kommunikationslösung mit minimalem Investitionsaufwand auch für bereits bestehende Systeme eingeführt werden, was zu einem sehr schnellen ROI führt.Bei dieser Finanzierungsrunde wurde ReAct, wie bei allen bisherigen Kapitalmaßnahmen, von der INNOFINCENTA GmbH begleitet.Über ReAct:Das Software-Unternehmen Responsive Acoustics GmbH ("ReAct") ist Innovationsführer für die Digitalisierung der innerbetrieblichen Kommunikation und Prozesssteuerung auf der Fläche im Handel und in der Industrie zum Beispiel in der Logistik und in der Produktion.Mit der IoT-Kommunikationsplattform "Call to Action" hilft ReAct der Industrie und dem Einzelhandel dabei, eine effiziente, prozessorientierte Kommunikation zwischen Menschen und Maschinen zu etablieren. So wird ReAct zum Treiber von operativer Effizienz und Exzellenz.Die Schleswig-Holsteiner revolutionieren nicht nur interne Prozesse, sondern sorgen mit ihren Kommunikationslösungen für eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit. Führende Unternehmen in bereits acht Ländern vertrauen auf die Lösungen von ReAct.