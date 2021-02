Die chinesische Regierung hat offenbar den Zugang zur Clubhouse-App in China unterbunden. Das war zu erwarten, doch damit teilt der Dienst das Schicksal zahlreicher anderer westlicher Dienste. Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die chinesische Regierung die neue Plattform Clubhouse sperren würde. Jetzt wurde bekannt, dass Clubhouse für Tausende Nutzer in China nicht mehr erreichbar ist, obwohl die Website zur App weiterhin aufgerufen werden kann. Ähnlich wie bei uns hat die Audio-Diskussions-Plattform auch in China einen kurzen, aber heftigen Hype erlebt. Doch die App, auf...

