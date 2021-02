Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271) wird eine Schlussdividende von 0,66 Euro je Aktie in bar für das Geschäftsjahr 2020 an seine Investoren ausschütten. Die Zahlung erfolgt am 1. Juli 2021 (Ex-Dividenden Tag ist der 24. Juni 2021). Im Vergleich zu den drei Zwischendividenden in Höhe von jeweils 0,66 Euro, die bisher für das Jahr 2020 ausgeschüttet wurden, bleibt die ...

