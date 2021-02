Mit. 9,864 Mrd. Euro Handelsvolumen (equity market.at, structured products.at und other securities.at, Doppelzählung) oder 14,14 Prozent vom Gesamtkuchen war Morgan Stanley erneut der mit Abstand größte Marktteilnehmer an der Wiener Börse. Der Gesamtkuchen-Vorsprung ist um rund 3 Prozentpunkte angewachsen. Für den MSCI-Anbieter ist es der 6. Number One Rang in Folge, das Institut ist damit auch das kumuliert größte Handels-teilnehmer-Haus der vergangenen 15 Jahre, der zweiten Hälfte der 30jährigen ATX-Ära, an der Wiener Börse. Zur Erinnerung: Davor war die Deutsche Bank (in der Spitze mit jährlichen Volumina von bis zu 23 (!) Mrd. Euro) die Nummer 1. Morgan Stanley war mit den 9,864 Mrd. Euro auch ziemlich genau so ...

