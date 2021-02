Bei dem Stahl- und Technologiekonzern voestalpine setzte sich im 3. Quartal die schon im 2. Quartal begonnene "spürbare Erholung" in den wesentlichen Branchen fort, wie das Unternehmen mitteilt. Insbesondere die Automobilindustrie habe sich nach den Produktionsstillständen im Frühjahr sukzessive erholt und erreichte laut voestalpine im Herbst wieder Auftragseingänge, die in etwa dem Niveau vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie entsprachen. Schwierig blieb den Angaben zufolge die Situation in der Luftfahrt- sowie der Öl- und Gasindustrie. Der Umsatz des voestalpine-Konzerns nach drei Quartalen ging im Vorjahresvergleich um 16,8 Prozent von 9,6 auf 8 Mrd. Euro zurück. Das EBITDA fiel in den ersten drei Quartalen 2020/21 mit 683 Mio. Euro um 18,4 Prozent geringer ...

