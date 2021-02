DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf zunächst stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Abverkauf in der Vorwoche handelt der Bund-Future bereits den zweiten Tag in Folge stabil. Dabei sind im Bereich von 176 Prozent Käufe zu beobachten. Der März-Kontrakt steigt am Dienstag um 8.35 Uhr um 2 Ticks auf 176,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,18 Prozent und das Tagestief bei 176,03 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17824 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 134,93 Prozent. Datenseitig stehen für die Zinsstrategen der Helaba nur Zahlen der zweiten Reihe an, so dass von diesen keine Impulse für das Marktgeschehen ausgehen dürften.

Für den Bund-Future ging es jüngst sieben Handelstage infolge nach unten, die Abwärtsbewegung von Dezember vergangenen Jahres ist damit intakt. Die Helaba geht davon aus, dass weitere Verluste folgen könnten. Unterstützungen sind um 175,50 und bei 175,20 Prozent zu finden. Eine erste Hürde lokalisieren sie dagegen bei 176,48/57 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 02:53 ET (07:53 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.