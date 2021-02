In der vergangenen Handelswoche hat die FX-Paarung EURGBP ein neues Jahrestief markiert. Die folgende Erholung hat aktuell durchaus weitere Chancen zur Ausweitung in die Chartoberseite. Allerdings sollten Trendhändler ein Auge auf eine mögliche Kursumkehr werfen. Welche Marken hierfür wichtig sind, lesen Sie in den nächsten Zeilen. Auch die LIVE-Besprechung der tickenden Charts mit dem Marktexperten Mike Seidl befasst sich mit diesem Thema. Mit ordentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...