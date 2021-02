DJ PTA-RPT: Biofrontera AG: Veröffentlichung gemäß § 111c AktG - Herr Ludwig Lutter

Geschäfte mit nahestehenden Personen gemäß § 111c Abs. 2 AktG

Leverkusen (pta015/09.02.2021/09:05) - Am 30.01.2021 hat die Biofrontera AG, Leverkusen, ("Gesellschaft") einen Vorstandsdienstvertrag ("Dienstvertrag") mit Herrn Ludwig Lutter abgeschlossen. Gleichzeitig wurde Herr Lutter für den Zeitraum vom 1. März 2021 bis zum 29. Februar 2024 zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Lutter ist damit eine nahestehende Person im Sinne von § 111a Abs. 1 AktG. Der Dienstvertrag hat eine Laufzeit vom 1. März 2021 bis zum 29. Februar 2024. Herr Lutter erhält eine feste jährliche Vergütung von EUR 270.000. Zusätzlich erhält er eine kurzfristige variable Vergütung (Short-Term-Incentive), die von der Erreichung jährlicher Ziele abhängig ist. Bei Zielüberschreitung kann das Short-Term-Incentive bis zu 200 % des Zielbetrags erreichen; bei einer Zielerreichung von weniger als 70 % entfällt das Short-Term-Incentive. Der Zielbetrag des Short-Term-Incentive beträgt EUR 135.000. Darüber hinaus werden Herrn Lutter Stock Appreciation Rights ("SARs") als Long-Term-Incentive mit einem Zielbetrag von 150 % des Zielbetrags des Short-Term-Incentive gewährt. Die SARs können nicht ausgeübt werden, soweit der Bruttobetrag aller ausgeübten SARs die Festvergütung um mehr als 300 % übersteigen würde. Herr Lutter muss 25 % der im Rahmen des SAR-Plans erhaltenen Zahlungen in Aktien der Gesellschaft investieren, die er frühestens vier Jahre nach Gewährung der SARs veräußern darf. Darüber hinaus muss Herr Lutter einen Teil des Short-Term-Incentive investieren, um mindestens 100.000 Aktien der Gesellschaft bis zum Ablauf des Dienstvertrags zu halten, wobei im Rahmen des SAR-Plans erworbene und bereits gehaltene Aktien angerechnet werden.

