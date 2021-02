Innovatives ergonomisches Zubehör für den schnelleren und einfacheren Randschliff von Holzböden

MALMÖ, Schweden, Feb. 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona (http://mybonahome.com/home.aspx), ein globales, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Wiederaufbereitung von Premium-Böden liefert, hat heute mit dem Bona ErgoEdge die Einführung einer neuen Ergänzung für das Bona FlexiSand Pro System vorgestellt. Handwerksunternehmen können das innovative Zubehör an einer vorhandenen FlexiSand leicht montieren und damit damit an den Rändern eines Bodens einen glatten, effizienten Schliff erzielen, ohne dass sich die Mitarbeiter hinknien oder herabbeugen müssen.



"Bona ErgoEdge verkürzt die üblichen 3,5 Stunden Schleifzeit am Tag (die man normalerweise auf den Knien verbringt) auf weniger als eine Stunde und verwandelt so einen zermürbenden Prozess in ein gesünderes und leichteres Schleifen im Stehen", so Jochen Röhrich, Product Manager Abrasive and Machines EMEA/APAC bei Bona AB.

Randschleifen ist ein wesentlicher Schritt, um eine Bodenbelagsoberfläche zu erzielen, die sich ideal zum färben und lackieren eignet.Zwar bieten einige Randschleifer Präzision und Kontrolle, es ist aber in der Regel doch ein arbeitsintensiver Prozess, bei dem man viele Stunden auf dem Boden hockt oder kniet. Bona ErgoEdge ist speziell für die Montage an der Bona PowerDrive Connect und den Anschluss an die leistungsstarke Bona FlexiSand 1.9 ausgelegt. Die 178 mm breiten Scheiben bieten die perfekte Reichweite und Schleifkontrolle und ermöglichen es, in nur einem Durchgang eine größere Oberfläche zu schleifen.Zusammen mit dem Wandabstandsrad ermöglicht Bona ErgoEdge ein schnelleres, einfacheres Schleifen in aufrechter ergonomischer Haltung. Der Arbeitsaufwand beim Schleifen der Ränder auf den Knien kann jetzt erheblich reduziert werden.

"Dank der patentierten 178mm Scheiben, die bis an die Chassisränder der Bona FlexiSand reichen, können 90 Prozent des gesamten Randschleifens im Stehen erfolgen - und das alles ohne Maschinenwechsel", so Röhrich weiter."Diese Innovation spart Zeit und bietet dem Auftragnehmer ein ergonomischeres und gleichzeitig erstklassiges Bodenschleiferlebnis."

Über Bona

Bona ist ein Familienunternehmen, das 1919 gegründet wurde und Produkte für das Verlegen, die Wartung und die Wiederaufbereitung von Holzböden bietet.Der Umsatz von Bona betrug 2018 2,6 Mrd. SEK (248 Mio. EUR).Der Hauptsitz befindet sich in Malmö, Schweden, und das Unternehmen ist weltweit vertreten durch seine 17 Tochtergesellschaften, 70 Vertriebshändler, 600 Mitarbeiter und 5 Fabriken.Weitere Informationen finden Sie unter www.bona.com (http://www.bona.com).

Weitere Informationen:

Rüdiger Weil, Dipl.-Marketing-Kommunikationwirt, Bona Germany

Telefon: +49 6431 4008-134, oder e-mail Ruediger.Weil@bona.com (mailto:Ruediger.Weil@bona.com)

Jochen Röhrich, Product Manager Abrasive and Machines EMEA/APAC, Bona AB

Telefon: +49 151 14702415 oder E-Mail:Jochen.rohrich@bona.com (mailto:Jochen.rohrich@bona.com)

Heather Lindemann, Corporate Communications, Bona

Telefon: +001 800 872-5515 oder heather.lindemann@bona.com (mailto:heather.lindemann@bona.com)

