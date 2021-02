Die österreichische Bawag Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2) hat Dividendenzahlungen in Höhe von 372 Mio. Euro für 2019 und 2020 geplant. Zusätzlich wird der Hauptversammlung eine Sonderdividende in Höhe von 88 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 vorgeschlagen, um den vorgemerkten Dividendenbetrag für 2019 und 2020 von je 230 Mio. Euro in absoluten Beträgen gleich zu halten. Zunächst ist geplant, eine ...

