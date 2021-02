Die Ceconomy AG hat am Dienstagmorgen Geschäftszahlen veröffentlicht. Diese fielen verhalten aus - die Kurse geben stark nach. Die Notierungen scheitern damit erneut an einem großen Widerstand. Ein nachfolgender Ausbruch nach oben indes wäre ein starkes Kaufsignal. Auf welche Schlüsselmarken es jetzt ankommt, wieviel noch in den Kursen steckt...

