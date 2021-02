Der bekannteste Hype der letzten Wochen ist nicht Clubhouse, sondern Reddit. Deren Wallstreetbets-Forum hat die Finanzwelt verändert. Diesen Schwung will Reddit nun nutzen. Investoren sehen in Reddit aktuell ein heißes Asset. Die jüngste Serie-E-Runde brachte der inzwischen 16 Jahre alten Plattform mühelos weitere 250 Millionen US-Dollar ein. Darüber informiert Reddit in einem Blogbeitrag. Reddit will wachsen, auch international Mit dem Geld will das Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen San Francisco seine Belegschaft verdoppeln und an den Features seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...