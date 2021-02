Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Amouage, das aus dem Oman stammende, weltweit tätige Luxusparfümhaus, hat angekündigt, dass es seine Geschäftsaktivitäten durch die Eröffnung eines neuen Büros in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, erweitert. Die Ankündigung folgt auf ein Jahr, in dem Amouage trotz des stark gestörten wirtschaftlichen Umfelds eine bemerkenswerte Dynamik an den Tag legte. Der strategische Turnaround, der Ende 2019 mit der Ankunft von Marco Parsiegla als CEO und der Ernennung von Renaud Salmon an der kreativen Spitze eingeleitet wurde, sorgte für außergewöhnliche Dynamik und modernen Elan. Der Gesamtumsatz von Amouage im Bereich Parfüm stieg in den letzten beiden Quartalen des Jahres 2020 um mehr als 15 %, während der Umsatz im E-Commerce um mehr als 600 % wuchs und der Marktanteil des Hauses in allen Regionen zunahm.Die Amouage-Niederlassung in Dubai wird zu einem der globalen Zentren des Hauses für Geschäftsentwicklung und technologische Dienstleistungen und unterstützt die Innovationsdynamik, die von der Amouage-Parfümmanufaktur und dem Kreativstudio in Muscat, Oman, ausgeht. Die neue Niederlassung im pulsierenden Dubai Design District wird das bestehende Geschäft von Amouage und die Expansion in neue Märkte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika unterstützen.Marco Parsiegla, Chief Executive Officer, kommentierte: "In einem nach wie vor unsicheren Umfeld starten wir nach den Erfolgen von 2020 mit Zuversicht in das Jahr 2021 und eröffnen mit neuem Ehrgeiz unser Büro in Dubai. Ein dynamisches Vertriebsbüro an einem pulsierenden und vernetzten Standort zu haben, wird uns in die beste Position versetzen, unsere Partner zu unterstützen und unser Geschäft langfristig aufzubauen. Gleichzeitig stellt es auch sicher, dass wir in der Parfümmanufaktur und im Kreativstudio in Muscat unserer Verpflichtung zu kreativer Integrität, Handwerkskunst und Qualität treu bleiben und damit unsere Begehrlichkeit bei Parfümliebhabern weiter stärken.""Die Entscheidung, die Präsenz von Amouage nach Dubai zu erweitern, war ein logischer Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie. Nach der Konsolidierung der Kreations- und Produktionsfunktionen in unserer Hauptniederlassung in Muscat im Jahr 2020 wird das Büro in Dubai eine wichtige Vertriebsdimension zu unseren Aktivitäten hinzufügen, da es im Herzen einer wichtigen Region liegt und entscheidend für ein ausgewogenes globales Wachstum zwischen Ost und West ist", fügte Karim Nagaty, Chief Sales Officer, hinzu.Während wir durch die Ereignisse des Jahres navigierten, lancierte Amouage neue Produkte, die von der internationalen Kritik gelobt wurden, darunter Interlude Black Iris und die Renaissance Collection, und passte sich gleichzeitig an die steigende Nachfrage nach einem raffinierten und authentischen Online-Erlebnis an.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1434555/Amouage_Dubai_Office.jpgPressekontakt:Rajwa Al OjailiRajwa.alojaili@traccs.net+968 24649099Original-Content von: Amouage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152984/4833705