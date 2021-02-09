DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02R/18 DE000HLB5K15 11.02.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02P/20 DE000HLB39Y3 11.02.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA02R/18 DE000HLB5K15 11.02.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA02P/20 DE000HLB39Y3 11.02.2021 HZE/EOT
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