Der polnische Hersteller Solaris Bus & Coach soll bis zu 40 Wasserstoffbusse des Typs Urbino 12 hydrogen an die Österreichische Postbus AG liefern. Die H2-Busse sind Teil einer Serie von Rahmenverträgen über die Lieferung von insgesamt bis zu 182 Bussen für Einsatzgebiete in ganz Österreich - 142 Dieselbusse und eben jene 40 Wasserstoffbusse. Wie Solaris in einer Mitteilung schreibt, hat der polnische ...

