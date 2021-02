Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt kommt am Dienstag nicht in die Gänge und verharrt im Verlauf leicht unter dem Niveau vom Vortag. Der Markt sei dabei, die jüngste Entwicklung zu konsolidieren, sagt ein Händler. In den Kursen sei schon so viel Positives eingearbeitet, dass für weitere Gewinne die Impulse zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...