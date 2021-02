Darum gehts im Video: Selten war eine Anleger-Frage für Richy so leicht zu beantworten - Aktien bewegen sich natürlich aufgrund von Angebot und Nachfrage. So weit, so gut. Doch besonders spannend wird es, wenn man untersucht, wie Angebot und Nachfrage zustande kommen... und schon gibt's wieder vieles über Aktien und die Börse zu lernen! 00:00 - "Warnhinweis" für erfahrene Anleger ?? 02:07 - Angebot & Nachfrage bei Aktien 02:56 - Börse: Alles nur Psychologie? 04:02 - Die Größten bestimmen wo's lang geht? 04:40 - Eine Nachricht steht nie allein... 05:55 - Ist die Aktie in einem großen Index? 06:31 - Heutiger Aktienpreis = Zukunftserwartungen! 09:23 - Aktienpreis sagt nichts übers Unternehmen aus - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/