Mit der 5-Star Auszeichnung beim European Property Award 2020 qualifizierte sich das Buwog-Projekt "ERnteLAA" für eine Teilnahme am International Property Award und konnte auch dort überzeugen, denn am 4. Februar 2021 verkündete das Award-Komitee die Gewinner im Rahmen einer Online-Verleihung - das "ERnteLAA"-Projekt ging als "Best sustainable residential development Europe" hervor. "Einer Auszeichnung wie dieser geht ein unglaublich hohes Niveau der Einreichungen voraus, immerhin treten praktisch die europaweit besten Projekte gegeneinander an. Dass wir mit "ERnteLAA' über Ländergrenzen hinweg überzeugen konnten, erfüllt uns mit großem Stolz", so Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH.

