Der Schweizer Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH Holding AG (ISIN: CH0126673539) will die Dividende um 2,6 Prozent auf 1,95 Franken (ca. 1,80 Euro) anheben, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 73,55 Franken (ca. 67,90 Euro) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,65 Prozent. Die Generalversammlung findet am 18. März 2021 statt. Im Vorjahr wurden 1,90 Franken ausgeschüttet. ...

