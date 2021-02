In den vergangenen Monaten konnte die Aktie des Kunststoffverpackungsspezialisten Berry Global (ISIN: US08579W1036; WKN: A1J4U3) wie auch andere konservative Titel kaum von der Hausse im Technologiesektor profitieren. So scheite die Aktie aus technischer Sicht Mitte November und Anfang Januar gleich zweimal an der Widerstandszone bei 59 US-Dollar und fiel Ende Januar sogar unter die Marke von 50 US-Dollar zurück. Nachdem der US-Konzern am vergangenen Freitag nun aber die Wall Street mit den Zahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2020/2021 (per Ende September) überzeugte, könnte dem Anteilschein nun ein wichtiger Befreiungsschlag gelingen, da sich der Aktienkurs seitdem erneut mit einer vergleichsweise hohen Dynamik in den Bereich von 59 US-Dollar vorgearbeitet hat.

