Der Höhenflug am Markt für Kryptowährungen hält an. So nimmt die bekannteste Kryptowährung Bitcoin am Dienstag die runde Marke von 50.000 Dollar ins Visier. Die nach zweitgrößte Digitalwährung Ethereum steigt Richtung 2000 Dollar. Beinahe täglich fallen neue Rekorde bei den beiden größten Kryptowährungen. Das gesamte Marktvolumen aller rund 8.400 Kryptowährungen beträgt mittlerweile rund 1,4 Billionen ...

