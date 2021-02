Die Blockchain wird immer beliebter. In Kanada ging nun ein Bitcoin-ETF an den Start. Die großen Kryptowährungen erklimmen am Freitag neue historische Höhen. Auch der einst kleine Binance Coin schießt nach oben und rangiert mit seiner Marktkapitalisierung nun hinter Ethereum auf Platz drei. Manchem wird ein wenig mulmig wegen des Höhenflugs. Die größte und älteste Digitalwährung Bitcoin erreicht am Nachmittag bei über 53.500 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung aller im Umlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...