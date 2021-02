Wasserstoff bleibt ein Trendthema. Allerdings schien in den vergangenen Wochen bei der Spekulation auf das zukünftige Wachstum etwas die Luft raus zu sein. Nun geht es wohl in die nächste Stufe - das Differenzieren bei den Wachstumschancen. Und da scheint Plug Power derzeit sehr gute Perspektiven zu haben.Das sieht auch die amerikanische Großbank JPMorgan so. Der dort für Plug Power zuständige Analyst hat gerade in einer neuen Analyse den Brennstoffzellen-Hersteller als "bestes Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...