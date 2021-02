press1 / Die Top Auswahl der atemberaubendsten -2

DJ press1 / Die Top Auswahl der atemberaubendsten Büros in Österreich

Die Top Auswahl der atemberaubendsten Büros in Österreich (press1) - 9. Februar 2021 - Österreich als Geschäftsstandort - Ausblick auf den Gewerbeimmobilienmarkt Es ist dem anhaltend hohen Maß an wirtschaftlicher und politischer Stabilität zu verdanken, dass Österreich seit vielen Jahrzehnten als Geschäftsstandort prosperiert. Dadurch sind allen Geschäftsinhabern, die in dem Land Karriere machen wollen, positive Zukunftsaussichten garantiert. Der Standort ist dafür berüchtigt, Zugang zu zahlreichen wachsenden Märkten in Osteuropa zu gewähren. Abgesehen davon pflegt Österreich enge wirtschaftliche Beziehungen zu Deutschland und der Schweiz, die nicht nur als Nachbarländer, sondern als enge Verbündete angesehen werden. Als Heimat von knapp 9 Millionen Menschen bietet das zentraleuropäische Land eine ausgezeichnete Lebensqualität, einen vielseitigen und gut ausgebildeten Arbeitskräftepool, einen Weltklasse F sowie ein wirtschaftlich begünstigendes Umfeld, in dem Firmen jeglicher Größe Fuß fassen können. Österreich beheimatet zahlreiche Global Player und Branchenführer wie z.B. Red Bull, Raiffeisen Bank International, Infineon Technologies, BAWAG Group, OMV Group, Erste Group, Strabag, Voestalpine, Swarovski, Novomatic usw. Zudem hat das Land den Reichtum seiner bilderbuchhaften Naturlandschaft zum Vorteil genutzt und ein solides Fundament für den Tourismussektor aufgebaut. Darüber hinaus besitzt Österreich ein ausgezeichnetes Netzwerk an Transportsystemen und Güterumschlagsstationen, an denen Eisenbahnlinien, Wasserwege und Straßen aufeinandertreffen. Eine derart hocheffiziente Verkehrsinfrastruktur lockt nicht nur Touristen, sondern auch Fachkräfte, Unternehmer und Investoren aus aller Welt an. Der österreichische Markt für Gewerbeimmobilien ist leistungsstark, lebhaft und dynamisch. Die Interessen ausländischer Investoren sind entsprechend leicht zu befriedigen. Einzelhandelsflächen verzeichnen in Österreich eine besonders hohe Nachfrage. Zudem bieten sich zahlreiche Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Hotelsektors in den alpinen Skigebieten sowie in Wien, Graz und Salzburg, aber auch in den ländlichen Gebieten, die immer mehr Aufmerksamkeit erfahren. In den urbanen Zentren verzeichnet der Büroflächenmarkt ein nachhaltiges Wachstum. Die Leerstandsquote liegt bei niedrigen 4,7%. Der Löwenanteil der Vermietungen entfällt auf moderne Neubauten, da diese alle Wünsche der Unternehmer in punkto Raumaufteilung, Design, Ausstattung und Service erfüllen. Weil die Spitzen-Standorte jedoch immer weniger Platz für den Bau neuer Gebäude lassen, nehmen mittlerweile auch sanierte und renovierte Bürozentren eine wichtige Stellung auf dem Immobilienmarkt ein. Dadurch, dass die modernisierten Büroflächen verschiedenste Standorte einnehmen, bietet sich potentiellen Kunden eine große Auswahl. Vielfältige Büroarten - hierunter auch vermehrt flexible Büros - und variierende Mietpreise sorgen dafür, dass für jeden Geschmack das passende Angebot dabei ist. Welche Vorzüge bietet die Arbeit im Mietbüro? Wenn wir das Wort "Büro" hören, kommt uns ein Ort in den Sinn, an dem die Verwaltung, das Management und die Organisation einer Firma zusammentreffen. Alle Aufgaben werden unter der Beaufsichtigung des Geschäftsleiters ausgeführt, während die Arbeitslast relativ gleichmäßig unter den Angestellten aufgeteilt ist. Die Eigenschaften eines Büros bleiben immer gleich - egal, ob es sich um ein großes oder um ein kleines Gebäude handelt. Die Bürokultur wird von allen Teammitgliedern vor Ort aufrecht erhalten. Die Büroumgebung ermöglicht es in vielen Fällen erst, dass der Arbeitsfluss so richtig in Fahrt kommt. Die Arbeit im Büro bietet mehrere Vorteile: * Optimiertes Zeitmanagement (in einem Büro bestehen typischerweise geregelte Arbeits- und Pausenzeiten); * Verbesserte zwischenmenschliche Fähigkeiten (die Büroumgebung unterstützt Menschen dabei, sich professionell und kollegial zu verhalten, wodurch sie sich einen guten Ruf aufbauen können); * Höhere Produktivität und Kreativität (die Büroumgebung ist ideal, um sich intensiv mit einem Thema zu beschäftigen, neues Wissen zu erlangen und Ideen in die Tat umzusetzen); * Besseres Geschäftsverständnis (Büroangestellte, die sich für eine Karriere in ein- und derselben Firma interessieren, können durch die Büroarbeit die Firmenkultur erforschen und verinnerlichen); * Verbesserte Teamarbeits- und Führungsqualitäten (in der Büroumgebung lernen die Menschen, sowohl unabhängig als auch im Team zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen); * Räumliche und zeitliche Trennung von Privat- und Arbeitsleben (das Büro ist der ideale Ort, um die eigenen Karrierepläne voranzutreiben und persönliche Verantwortungen beiseite zu legen, während man sich daheim im Beisein der Familie vom Arbeitsalltag erholen kann). Diese Liste mit Vorteilen, die durch die Arbeit im Büro entstehen, lässt sich natürlich noch erweitern. Doch darum geht es uns gar nicht. Wir möchten nur eine Tatsache herausstellen: Wenn Sie Ihre Arbeit ernstnehmen, ist ein Büro die einzige Möglichkeit, um schnell und effizient voranzukommen. Top bewertete Büros in Österreich Wenn Sie sich von den vielen Vorteilen überzeugen lassen konnten und den Wunsch hegen, Ihr Unternehmen von einer der besten europäischen Locations aus zu leiten, sollten Sie diese drei Bürozentren in Erwägung ziehen: Office Park 1. Dieses zeitgenössische Business Center Wien [1] befindet sich in einer strategisch günstigen Lage am Flughafen. Das Bürohaus mit eigener Parkgarage und insgesamt zehn Stockwerken ist eine lokale Landmarke - es versichert seinen Mietern atemberaubende Ausblicke auf die Umgebung und auf die landenden wie abhebenden Flugzeuge. Die großzügig ausgestaltete Glasfassade durchflutet jedes einzelne Büro mit Tageslicht. Zudem bestehen hervorragende Transportverbindungen: Das Stadtzentrum von Wien erreichen Sie innerhalb von 16 Minuten mit dem CAT Expresszug, während die nächste Autobahnauffahrt nur 600 Meter entfernt liegt. Die Flughafenterminals sind nur einen Katzensprung entfernt! Es gibt aber noch weitere Dinge, die das Office Park 1 Business Center einzigartig machen. Neben individuellen Bürolösungen mit anpassbarer Raumgestaltung, variablen Bürogrößen und flexiblen Mietoptionen gibt es zahlreiche Services und Einrichtungen wie z.B. Konferenzräume, eine interne Bankfiliale sowie ein Restaurant, von denen Mieter profitieren können. Das Office Park 1 Business Center befindet sich in der Office Park Allee am Internationalen Flughafen Wien. COLLECTION Business Center Wien Goldenes Quartier. Dieser flexible Workspace befindet sich in einer der gefragtesten Locations der österreichischen Hauptstadt - im Tuchlauben 7a in dem rundum modernisierten Geschäftsviertel Goldenes Quartier. Das luxuriöse Business Center erfüllt höchste Ansprüche und bietet ein neuartiges Arbeitsgefühl. Es besitzt bezugsfertige Gewerberäume zum All-Inclusive-Preis, die auf einer flexiblen Basis gemietet werden können - darunter fallen private Büroräume, Konferenzräume, Coworking Spaces und Virtuelle Büros. Das hochmoderne Serviced Office wird als ein Juwel der repräsentativen Büroarchitektur gehandhabt. Da das COLLECTION Business Center in Zusammenarbeit mit dem renommierten Innendesigner Eric Kuster entwickelt wurde, bietet es ein entsprechend innovatives Layout, das die Mieter überraschen wird. Mit der gehobenen Wohlfühlatmosphäre und dem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis lässt das Bürozentrum seine Mitbewerber weit hinter sich. Town Town Office Tower. Wiens östlicher Stadtteil Erdberg entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem hochkarätigen Geschäftszentrum mit vielen neuen, augenfäligen Bürogebäuden. Hierzu gehört auch der Town Town Office Tower mit 26 Stockwerken, der sich in bequemer Nähe zur U-Bahn und zur Autobahn befindet. Zudem bestehen vielfältige Verbindungsmöglichkeiten zur Innenstadt. Der unverwechselbare Architekturstil zieht eine hohe Repräsentativität des Standorts nach sich und versichert eine hohe Raum- und Energieeffizienz. Wie man es von österreichischen Bauprojekten gewohnt ist, spielte das Thema Nachhaltigkeit bei der Planung des futuristischen Bürogebäudes eine wichtige Rolle. Mieten Sie Ihr Büro in einem Top bewerteten Business Center Aufgrund früherer Erfahrungen mit dem Business Center Berlin [2], die Flächenmiete in einem einzigartigen Business Center ermöglicht es Unternehmen, ein gewisses Image aufzubauen und beizubehalten. Der Standort und die Ausgestaltung der Bürofläche spielen bei der Neugründung einer Firma eine entscheidende Rolle. Zudem wirken sie sich jene harte Faktoren auf den zukünftigen Erfolg aus. Zwar beträgt die Büromiete in einem renommierten Business Center etwas mehr als in einem herkömmlichen Bürozentrum, doch kosten Sie dafür wertvolle Vorteile aus - Sie genießen beispielsweise Zugang zu einer breiten Palette an Einrichtungen, Räumlichkeiten und Services, während Ihr Unternehmen an Glaubwürdigkeit und Wiedererkennungswert dazugewinnt. Wenn Sie sich für ein

energieeffizientes Bürogebäude entscheiden, sollte dies auch langfristig in günstigeren Mietkosten reflektiert werden. Die hier vorgestellten, hochkarätigen Business Center in Österreich sind dafür bekannt, dass sie die Top-Elite der internationalen und nationalen Unternehmergemeinschaft vereinen. Und seien wir mal ehrlich: Wer möchte nicht dazu gehören? Österreichs Business-Branche macht eine positive Schlagzeile nach der anderen, während der Standort immer mehr Anerkennung erfährt. Indem Sie eine Bürofläche in einem Top bewerteten Business Center in Österreich mieten, erhalten Sie die einmalige Gelegenheit, von Anfang an auf der Welle des wirtschaftlichen Wohlstands zu reiten.

