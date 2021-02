Weiden (www.fondscheck.de) - Der Optimismus an den Märkten nimmt deutlich zu, so die Experten von Robert Beer Investment.Es sei anscheinend viel Kapital vorhanden, das noch in den Markt möchte. Auch die Geldversorgung durch die Notenbanken sei weiterhin extrem expansiv. Die Staaten würden riesige Konjunkturprogramme auflegen, um den Schock der Pandemie zu überwinden und neues Wirtschaftswachstum zu generieren. Die Pandemie werde mit fortschreitender Impfung der Bevölkerung an Schrecken verlieren. Die Börsen würden ohnehin in die Zukunft blicken. Hier werde das Szenario gespielt, dass es mit der Wirtschaft ab Jahresmitte kräftig nach oben gehen werde. Es sehe wieder rundum positiv aus. ...

