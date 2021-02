NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktien von RWE nach einer Ausschreibung britischer Offshore-Windprojekte mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Aktien der zum Zuge gekommenen Konzerne wie RWE seien auf breiter Front gefallen, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie müssten im Voraus Milliarden bezahlen für Projekte mit einem gewissen Umsetzungsrisiko. Für Anleger sei dies wohl ein Signal dafür, dass der Wettbewerb irrational geworden ist. Für RWE sei das Fazit aber positiv, der Energiekonzern stärke mit dem Zuschlag seine langfristige Wachstumspipeline./tih/ag



ISIN: DE0007037129

